Declarações de Sérgio Conceição na antevisão do FC Porto-Famalicão, partida da 16ª jornada da Liga Bwin marcada para as 20h30 de domingo

Martínez impôs-se pela atitude na goleada do FC Porto ao Arouca, coroada com um inédito hat-trick e o acesso aos quartos de final da Taça de Portugal, destacou o treinador Sérgio Conceição.

"No final do jogo, o Toni Martínez disse que entrou com a faca nos dentes. Tem de jogar sempre assim. Acho que ele tinha vontade de direcionar essa faca a alguém, e eu penso que sei quem era [risos], mas, de qualquer maneira, não me importa que se chateiem e joguem revoltados por acharem que merecem mais protagonismo", atirou o técnico, na conferência de antevisão à receção ao Famalicão, no domingo, da 16.ª ronda da I Liga.

Habitual terceira opção de Sérgio Conceição na hierarquia de avançados, logo atrás do iraniano Mehdi Taremi e do brasileiro Evanilson, o dianteiro espanhol saiu do banco ao intervalo do duelo dos oitavos de final da Taça de Portugal, na quarta-feira, para marcar aos 54, 57 e 90+3 minutos e "selar" a continuidade do atual detentor do troféu na prova.

"Quando esse protagonismo lhes é dado, seja em cinco, um ou 90 e tal minutos, têm de jogar sempre dessa forma, pois estão muito mais perto de terem mais minutos e serem protagonistas. Obviamente, o jogo nem sempre corre bem, mas há outras características que têm de estar lá e ele teve-as. Sinceramente, e disse-o ao Toni Martínez e ao grupo, não foram os golos, mas a atitude dele no jogo. Vale para todos os Tonis", prosseguiu.

O treinador do FC Porto descartou, porém, abordar possíveis novidades no "onze", ao contrário da antevisão da receção ao Arouca, quando revelou que a troca do habitual guarda-redes Diogo Costa por Cláudio Ramos seria a única alteração entre os titulares.

"Não vou fugir ao que digo. O ponto estratégico está em cima da mesma, mas recebo as melhores indicações durante a semana. É certo que há uma diferença de quatro dias e muitos daqueles que jogaram fizeram recuperação e nem estiveram no campo, mas tem também a ver com a semana de quem não jogou e a nossa equipa. Já tive situações em que houve um grande jogo e havia uma ou outra alteração no onze seguinte", lembrou.

O último embate assinalou ainda o regresso aos relvados do defesa e capitão Pepe, 32 dias depois de ter contraído uma fratura do cúbito do braço esquerdo na derrota da seleção portuguesa com Marrocos (0-1), em jogo dos quartos de final do Mundial2022.

"Muitas vezes, ele estava lesionado e foi para estágio com o grupo de trabalho. O Pepe é importante no clube, no balneário, no "onze" inicial, no banco, na bancada. É um jogador extremamente importante para nós e o nosso capitão. Ter um jogador com praticamente 40 anos e mantê-lo ao nível dos melhores do mundo é extremamente desafiante para a equipa técnica e para o departamento médico, porque é um jogador excecional", referiu.

Outro suplente utilizado foi o canadiano Stephen Eustáquio, que tinha sido habitualmente titular até à paragem do campeonato para o Mundial2022, somando cinco golos e cinco assistências, mas voltou lesionado do Qatar e começou os últimos três jogos no banco.

"Os médios de uma equipa como o FC Porto têm de fazer golos. Quando cá chegou, não se aproximava sequer do último terço, mas já o faz e por vezes até exagera. O jogo não se joga só com a bola e há momentos em que precisamos desse equilíbrio. É importante haver a capacidade de perceber que, pelo menos, um médio tem de estar inserido nas zonas de finalização", delineou Sérgio Conceição, considerando que Stephen Eustáquio "não ameaça nada" os lugares do colombiano Matheus Uribe ou do sérvio Marko Grujić.

O ex-internacional português isolou-se na quarta-feira como treinador mais vitorioso no comando do FC Porto, que comanda desde 2017/18, ao alcançar o 216.º triunfo ao 300.º encontro, batendo a marca de 215 êxitos em 322 partidas fixada por José Maria Pedroto.

"A nível emocional, sou exatamente o mesmo. Vocês não notam? [risos] Arrependo-me, se calhar, de ter olhado de uma forma fulminante para o [árbitro] Nuno Almeida ou de ter tirado o casaco, a braçadeira ter ido junto e não ter reparado nisso. Há arrependimentos nesse sentido, mas, nas grandes decisões, não me arrependo de nada. Normalmente, as minhas opções são bem pensadas e naquele momento acho que é o justo. Por isso, não me arrependo de nada. Cometi erros, mas serviram para uma evolução normal", admitiu.

O FC Porto, terceiro classificado, com 33 pontos, a sete do líder Benfica e a um do "vice" Sporting de Braga, recebe o Famalicão, 13.º, com 17, no domingo, às 20h30, em jogo da 16.ª ronda do campeonato, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

