"Sérgio Conceição disse a Soares para perder peso e ele acabou por se lesionar"

Josivaldo Alves, que trabalhou com Soares antes de o avançado rumar à Europa, conta que o brasileiro sofreu uma lesão no FC Porto por ter perdido peso, algo que lhe terá sido pedido por Sérgio Conceição.

De 2017 a 2020, Tiquinho Soares vestiu as cores do FC Porto e nesse período sofreu uma lesão que foi prejudicial para o seu rendimento. E a causa foi a perda de peso, algo que terá sido pedido pelo treinador Sérgio Conceição. A história é contada pelo Josivaldo Alves, um dos responsáveis do Centro Sportivo Paraibano (CSP), clube por onde passou o avançado antes de rumar à Europa.

"O treinador, Sérgio Conceição, ao conversar com ele, disse-lhe que deveria jogar com um peso um pouquinho abaixo daquele com que estava, mas ele acabou por lesionar-se ao baixar esse peso. Uma lesão quase de grau três. Quando voltou, não foi o mesmo, acabou por se aleijar de novo. Quando ele voltou a estar normal, o Aboubakar já estava muito bem lá, era o titular. O Soares era sempre utilizado, mas já não era da mesma forma. Ele ficou incomodado, porque pediram-lhe para baixar o peso, e isso acabou por quebrar-lhe o ritmo. Nessa altura, já estava a ser sondado pela seleção brasileira, o Cléber Xavier tinha conversado com ele e já o tinha colocado na pré-lista", afirmou Josivaldo Alves, em entrevista ao jornal GloboEsporte.

Soares, de 32 anos, joga agora no Botafogo, líder do Brasileirão. Antes do FC Porto, representou Nacional e V. Guimarães.