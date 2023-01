Sérgio Conceição: "Diria que essa é uma pergunta choné, como se diz no Porto"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitória por 3-0 sobre o Académico de Viseu, esta quarta-feira, na meia-final da Taça da Liga.

Vai preparar o jogo contra um Sporting com ou sem Porro? E vai cumprimentar Rúben Amorim? "Se não o conhecesse há tantos anos [ao jornalista que fez a pergunta], diria que essa é uma pergunta choné, como se diz no Porto. Vou cumprimentar o Rúben, claro que sim."

FC Porto tem menos 24 horas para preparar o jogo. Criam-se mais problemas? "Seria mais justo ambas terem o mesmo tempo de descanso. Não sendo assim, temos de olhar para o jogo como é, com menos 24 horas de descanso. Vamos preparar da melhor forma para que não aconteça como nas outras finais que jogámos com o Sporting e com o Braga, em que fomos melhores em campo, mas perdemos a Taça. Às vezes, ganha-se não jogando tão bem. Vamos preparar da melhor forma para tentar ganhar contra um Sporting sempre forte. É sempre uma final."

Jogadores da formação do FC Porto em destaque: "Eu e o Folha [treinador da equipa B] estamos sempre em contacto para prepararmos a equipa principal do FC Porto, que inclui a equipa B. Há um conhecimento profundo de todos os jovens. E quando merecem, por serem competentes, têm oportunidades."