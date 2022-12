Sérgio Conceição: "Diogo Costa precisa de colinho? Ele é pesado..."

Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, antes do confronto com o Vizela, marcado para esta sexta-feira (20h30) e referente à fase de grupos da Taça da Liga

Onzes e mudanças: "Tem a ver com o trabalho que fazemos aqui, diariamente. A equipa que inicia o jogo tem de me dar garantias. É o melhor onze para defrontar os adversários. Ninguém está afastado. Os que estão fisicamente bem, estão todos muito bem. Só podem começar onze."

Manafá e David Carmo: "David Carmo esteve no banco do Chaves. Manafá esteve na convocatória. Vão estar na convocatória."

Leia também Mundial 2022 Central da França não festejou com os colegas: "Estou desolado..." Declarações de Jules Koundé, central da França, após a vitória sobre Marrocos (2-0), em jogo das meias-finais do Mundial'2022. A final será disputada contra a Argentina no domingo (15h00).

Diogo Costa: "Colinho? Ele é pesado. É um excelente profissional, um rapaz muito dedicado, com enorme talento. Colinho é o que acontece no campo, no treino. Está bem como estão os outros, tirando o Pepe, que tem mazelas físicas."