Sérgio Conceição: "Devemos ser mais agressivos no momento de finalizar, foi o que aconteceu com o adversário"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a derrota por 1-0 com o Inter, em Milão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Expulsão e o resultado: "O resultado parece-me justo. Os últimos dez minutos foram difíceis para nós, o Otávio tinha sido expulso. Houve jogadores do Inter que mereciam cartão como o Lautaro, que não jogaría no Dragão, mas o árbitro decidiu assim. Se é justo ou não, avaliem vocês."

Análise ao jogo: "Estamos no intervalo da eliminatória. Tivemos um jogo muito competitivo, estrategicamente bem planeado, permitimos muito pouco do que o Inter gosta com bola. Lembro-me de uma defesa extraordinária do Diogo Costa no final da primeira parte, nós tivemos oportunidades com Grujic e Galeno. Na segunda parte tivemos também oportunidades, acho que podemos e devemos ser mais agressivos no momento de finalizar, foi o que aconteceu com o adversário. Houve uma perda de bola e o Otávio não pega na bola. Depois com menos um sabia que o Simone ia explorar a largura ainda mais do que explora no jogo todo, tem avançados poderosos. Mas com menos um faltou-nos algo dentro da área para sermos mais eficazes defensivamente."