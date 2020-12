Sérgio Conceição destaca "trabalho fantástico" de dois jogadores do FC Porto

Treinador dos dragões desfez-se em elogios à prestação dos jogadores azuis e brancos na vitória (2-0) em casa do Olympiacos.

O FC Porto venceu no reduto do Olympiacos por 2-0, fechando a fase de grupos da Liga dos Campeões com quatro vitórias em seis partidas disputadas. Na Grécia, Sérgio Conceição fez alinhar vários jogadores com pouco tempo de jogo e, na zona de entrevistas rápidas, teceu rasgados elogios à exibição dos seus pupilos, destacando o "trabalho fasntástico" de dois médios.

"Queríamos perceber onde podíamos ferir o adversário. No primeiro golo, na bola parada, foi fantástica a forma como atacámos o primeiro poste. Isso é fruto do trabalho, queríamos perceber em que zona do campo poderíamos feri-los. O Otávio e o Romário [Baró], os nossos médios interiores, fizeram um trabalho fantástico nesse sentido, uma vez que o Olympiacos tem por hábito projetar muito os laterais. A interpretação do jogo e atenção a esses pequenos pormenores, tem a ver com esse foco, dedicação e ambição dos jogadores, de perceberem que todos esses pormenores fazem a diferença a este nível", afiançou Conceição.