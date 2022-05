Sérgio Conceição destaca Otávio: "Muitas conversas com ele..."

Declarações de Sérgio Conceição após o FC Porto-Tondela (3-1) na final da Taça de Portugal

Sobre a vitória e o respeito: "Controlámos sempre o jogo. A base do êxito teve que ver com o início da semana e o respeito que tivemos pelo Tondela. Os jogadores perceberam, que era importante o nosso equilíbrio no jogo, não permitir sair de uma forma perigosa para o ataque. Isso é demonstrativo do nosso respeito. O que vim para aqui dizer foi o que foi o espelho da semana".

Sobre Otávio: "O Otávio sempre foi um jogador importante, ele é o que me conhece há mais tempo e tem capacidade para perceber o que o jogo pede. Muitas conversas com ele, mas hoje queria destacar todos o grupo. Não é o Taremi ou o Otávio que conquistaram a Taça. Todo o grupo merece. Só são tão competitivos porque há outros que não jogam tantos minutos e são competitivos".

Efusivo com Pepe na festa: "Estou sempre nos bons e mais momentos. Fiz questão de aparecer na fotografia"