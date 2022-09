Sérgio Conceição destaca Bruno Costa e elogia departamento médico do FC Porto

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo caseiro sobre o Braga, 4-1, em jogo da oitava jornada da Liga Bwin.

Elogio a Bruno Costa: "Tínhamos de perceber a forma como o Braga se apresentava na dinâmica ofensiva. Foi muito importante o trabalho do Bruno Costa, como terceiro médio, naquilo que era um corredor esquerdo forte do Braga. Tínhamos de preparar bem, em função de um ou outro ponto forte do Braga. Tínhamos de ser uma equipa compacta, jogar de forma coesa, compacta, anular uma ou outra peça na dinâmica e construção do Braga. Dentro da estratégia, correu muito bem, houve jogadores que não foram exuberantes, que não marcaram, mas estiveram excelentes no trabalho."

Otávio: "Está bem melhor, esteve algum tempo parado. É uma lesão chata, onde temos de ter algum cuidado, precaução, porque a época é longa. Todos os jogos são finais, mas temos de olhar para a saúde do jogador, é isso que está em primeiro lugar. Deu uma resposta positiva nos últimos dois treinos, ontem e hoje de manhã. Decidi pô-lo no banco para perceber a resposta. Deixo ainda uma palavra para o departamento médico, fez um trabalho muito bom."