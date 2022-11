Sérgio Conceição: "Desde cedo aprendi a apreciar o Fernando enquanto homem"

Treinador do FC Porto recorreu às redes sociais para se despedir de Gomes, o bibota de ouro.

O antigo avançado internacional português Fernando Gomes, vencedor de duas Botas de Ouro e melhor marcador da história do FC Porto, morreu este sábado aos 66 anos, vítima de doença prolongada.

Sérgio Conceição, treinador do emblema azul e branco, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida da histórica figura dos dragões.

"Os nossos caminhos cruzaram-se muito antes do futebol. Desde cedo aprendi a apreciar o Fernando enquanto homem. Ao longo dos anos mantivemos uma relação de muito respeito e admiração, acrescentando o futebol àquilo que nos unia. Hoje partiu um símbolo do nosso clube e do futebol português. Até sempre, Bibota", escreveu Conceição.