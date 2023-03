Sérgio Conceição desagradado, mas vai dar o treino

Treinador não falou com Pinto da Costa até ao início da noite e amanhã estará no Olival para orientar a sessão de trabalho prevista

O momento é tenso no reino do Dragão, mas, sabe O JOGO, Sérgio Conceição não falou com Pinto da Costa, até ao início desta noite, sobre qualquer cenário de rutura entre as partes. O treinador não está, naturalmente, satisfeito com o atual momento que a equipa atravessa e é verdade que está desagradado com algumas situações recentes, mas não vai deixar de se apresentar no Olival amanhã de manhã.

As declarações de Pinto da Costa, na segunda-feira à noite, em que negou a falta de investimento da SAD no plantel, enumerando mesmo os elevados valores pagos por alguns jogadores no último verão, não caíram bem a Sérgio Conceição, mas não devem levar ao limite da separação. No fundo, Conceição já tenha enviado alguns recados nos últimos tempos, um deles após a eliminação da Liga dos Campeões. "Tudo o que temos feito aqui, com 30 por cento do plantel da equipa B, outros 40 por cento com jogadores de equipas médias, como Paços de Ferreira, Santa Clara, Rio Ave, Famalicão... E depois o meu mérito é zero. É o Otávio, é o Taremi que se atira para o chão, é o Conceição que é um arruaceiro. [...] Estes cinco anos e meio foram muito difíceis, com anos de "fair-play" financeiro, sem poder ir buscar nenhum jogador e só vender para equilibrar. É difícil e tem sido muito pouco reconhecido", atirou.

Na sequência do empate com o Braga, Conceição, que não "atirou a toalha ao chão", pediu a todos os que "trabalham e amam o FC Porto" que corram no mesmo sentido. E já hoje, reagiu com aquilo que parece ser um novo recado para dentro ao partilhar no Instagram uma publicação de Cecília Pedroto, viúva de José Maria Pedroto, a elogiar o seu trabalho à qual acrescentou "conquistados [os títulos] com o apoio de verdadeiros portistas, com ou sem recursos".

Ruído à parte, e sendo inegável que o ambiente não é o ideal, Conceição, ao que tudo indica, estará esta manhã no Olival para trabalhar com os jogadores que restam depois da debandada para as seleções.