Sérgio Conceição: "Dembelé no banco? É só correr e beber umas águas..."

Declarações do treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Vizela, marcado para este domingo (18h00) e referente à 19ª jornada da Liga Bwin

Dembelé vai orientar a equipa: "A equipa técnica está à vontade e capacitada para estar no banco. O trabalho está feito. É só correr e beber umas águas. Eles são uma mais valia, aqui, diariamente. Quem comanda sou eu, independentemente de quem estiver a liderar. Todos estão capacitados. Hoje, é tudo tão bem preparado e a comunicação é tão fácil. Mesmo que fique sem comunicação e eles tivessem que assumir, têm 100% de confiança."

Mercado: "É o nosso trabalho. Se perguntar ao Rúben é a mesma coisa. É o nosso trabalho. Se queria mais contratações? Todos os treinadores queriam."

João Mário: "Só estando connosco diariamente é que entendia. Depende do jogador, do passado recente dele, da infância dele. Sou um treinador que gosta de conhecer o trajeto pessoal dos jogadores. Vou até à infância, quem o educou, se gosta de animais. Quero saber todos os pormenores. Se fizer um treino de hora e meia e for embora, não sou eu. Prefiro não treinar."