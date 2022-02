"Sérgio Conceição deixou saudades em Itália, mas o que quer é vencer"

Treinador do FC Porto tem a Lázio pela frente, clube que representou enquanto jogador.

A eliminatória com a Lázio está, inevitavelmente, marcada pelo regresso de Sérgio Conceição a uma casa que conhece bem e a um país onde viveu grandes momentos como jogador, mas também como treinador. Basta recordar os jogos recentes com a Juventus e o Milan.

Costinha não esquece a ligação, mas garante que quando a bola rolar nada disso terá qualquer importância. "A Lázio foi a equipa para onde o Sérgio se mudou quando deixou o FC Porto e que lhe diz bastante. O Sérgio fez uma carreira muito boa em Itália [venceu uma Taça das Taças, uma Supertaça Europeia e as três provas nacionais], deixou saudades lá. Mas ele já esqueceu esse momento, o que quer, apesar de ser uma equipa amiga e que lhe está no coração - não tanto como o FC Porto - é vencer. A Lázio não é uma equipa ao nível do Inter de Milão, por exemplo, mas que se o FC Porto não apertar bem, se deixar jogar, pode causar embaraços", alertou o antigo jogador dos azuis e brancos.

Não perca a restante entrevista a Costinha: