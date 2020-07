Sérgio Conceição deixa recado: "Não quero aturar ninguém"

O treinador do FC Porto aproveitou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Braga e deixou um recado aos empresários e agentes de futebol que estão a mandar mensagens.

Plantel da próxima época: "Vou dizer uma coisa e aproveito para mandar um recado. É mandar mesmo um recado a todos os empresários e agentes, jogadores e futebol e por aí fora. Já tive a oportunidade de, não digo de me chatear com um ou com outro, porque anda a mandar jogadores e por aí fora. Chega a este período e vamos recebendo mensagens de agentes, o que é absolutamente normal porque é o trabalho deles, e há como em tudo bons e menos bons, mas aproveito para dizer para não me mandarem. Na vale a pena. Já disse a um ou outro. Não vale a pena. Até ao final da Taça de Portugal eu não quero aturar ninguém. Não quero estar com ninguém. Não olho para jogadores, não olho para contratos, não olho para absolutamente nada. Zero. Porque tenho mais dois jogos a fazer. Era injusto da minha parte estar a preparar um jogo e com a cabeça na próxima época ou numa possível contratação.

Conversas com o presidente: "Não falei com ninguém, não falei nada ainda com ninguém do clube, nomeadamente com o presidente que é a pessoa com quem eu falo e com o engenheiro Luís Gonçalves porque eles sabem como é que eu sou, já me conhecem também e não me vão questionar sobre nada, imaginem os outros ou as outras pessoas de fora que querem propôr isto ou aquilo. Comigo zero. Aproveito para dizer isto publicamento, que vão poupar, com certeza, alguns euros nas mensagens que mandam".