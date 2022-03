Sérgio Conceição defende Zaidu: "As pessoas não olham para isso"

Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão do Boavista-FC Porto, partida da 27ª jornada da Liga Bwin

João Mário e Zaidu: O João [Mário] teve um período pós-recuperação com alguma dificuldade, porque estamos condicionados nas opções para as laterais. Têm dado o máximo. No que é a atitude dos jogadores, eu posso discutir um erro técnico.... O Zaidu fez 1300 metros em alta intensidade [n.d.r. não confundir com distância total percorrida]. Depois é criticado. Teve uma ou outra má decisão, mas é um jogador com atitude muito boa no treino e no jogo. Há 3 ou 4 anos estava nas distritais e as pessoas não olham para isso."

História de títulos: "Estamos num clube histórico. O presidente ganhou muitos títulos nos últimos 40 anos e esta nova geração habitua-se a isso. Agora, hoje em dia, falta dinheiro. Falta dinheiro para ter mais opções, mais qualidade para fazer frente aos tubarões. Estivemos duas vezes nos quartos da Champions, outra vez nos oitavos e duas vezes nos oitavos da Liga Europa. Depois a manta acaba por ser curta. Perdemos com dois campeões da Europa, Liverpool e Chelsea. Fomos competentes, fomos a única equipa que ganhou ao campeão da Europa o ano passado. "

Milagres: "Trabalhamos ao máximo, de forma séria... Mas pouca gente faz milagres. Havia um que fazia milagres, era Jesus Cristo e mesmo assim era criticado. Cometemos erros, eu acredito que cometo, mas não podemos ganhar sempre em todo o lado. Sinto uma azia dos diabos quando perco, sinto-me muito mal, mas nem sempre é possível."