Conceição, que até ao início da noite de ontem não falou com Pinto da Costa, aproveitou uma publicação da esposa de Pedroto para mandar um recado sobre recursos financeiros, ou a falta deles.

O momento é de tensão no reino do Dragão. No plano desportivo, a eliminação da Liga dos Campeões e o nulo em Braga - que deixou o Benfica mais distante na luta pelo título - são a face visível do ciclo negativo de uma época em que o FC Porto já conquistou dois troféus e ainda tem dois em disputa. Nas últimas semanas, porém, Sérgio Conceição tem dado vários sinais de insatisfação, com alguns recados internos e outros para fora [o "ruído" do futebol português levou-o mesmo a um "blackout" parcial], que ontem tiveram mais um episódio, mas que, ao que O JOGO apurou, não coloca em causa a continuidade do treinador.