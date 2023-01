Sérgio Conceição dá os parabéns e deseja sucesso a Rúben Amorim

Declarações do treinador do FC Porto, antes do confronto com o Sporting, marcado para este sábado (19h45) e referente à final da Taça da Liga

Espera chegar ao fim da final e dizer que à terceira foi de vez? "Não podemos pensar nas duas que passaram. Amanhã o objetivo amanhã é conquistar um troféu, contra uma equipa bem treinada. Já agora, aproveito para dar os parabéns ao Rúben [Amorim[, que penso que hoje faz anos. Que tenha um trajeto fantástico, cheio de títulos, menos aqueles que disputo com ele. Aí já não desejo tanto. O Dembelé faz hoje anos, o filho do Vítor Bruno também, por isso, parabéns para todos. Estou um bom rapaz, não estou [risos]?"

Que impacto poderá ter este jogo no desenrolar da época? "Tem o peso que tem. Gostaríamos muito de ganhar o jogo de amanhã, que coincide com um título. Temos de pensar positivo e isso será ganhar amanhã. Não temos outro cenário. Se acontecer outro cenário que não a vitória, temos de olhar para a frente e olhar para os desafios que temos, que serão muitos até ao final da época."

Está satisfeito com a resposta que deram o Bernardo Folha, o Namaso, o Veron, o Zaidu com o Ac. Viseu? Este grupo dá-lhe plenas garantias para a segunda metade da época? "Falando como treinador, o Rodrigo [Conceição] também entrou e entrou bem. [risos] Estou muito contente com o grupo de trabalho. Acho que tenho um grupo de grandes homens e grandes profissionais."