Sérgio Conceição: "O Corona fez dois amigáveis e descansou no jogo oficial. Os clubes é que pagam"

Treinador do FC Porto vinca os efeitos da paragem para seleções no rendimento dos jogadores.

Fadiga dos jogadores, como Corona: "Temos que olhar para a fadiga dos jogadores, o Corona, um dos mais utilizados do plantel, fez dois jogos amigáveis nas seleções e descansou no jogo oficial. Infelizmente, os clubes é que pagam por isto."

Outros jogadores cansados: "O Zaidu chegou no último dia e vinha tocado, o Corona igual... O Mbemba, outro dos mais utilizados, teve uma viagem incrível para chegar a Portugal, com todas as restrições que existem nos voos internacionais. Foi difícil na preparação do jogo, mas demonstrámos o importante. Fico feliz por isso. Quem entra em campo entra sempre com uma vontade grande de acrescentar algo ao jogo e corrigir uma exibição menos positiva de outro colega. Isso diz bem do espírito que temos aqui."