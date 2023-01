Sérgio Conceição dá os parabéns a Fatinha: "Tiveste sempre uma palavra amiga para mim"

Sérgio Conceção com Fatinha, funcionária do FC Porto

Treinador do FC Porto recorre às redes sociais para dar os parabéns a uma funcionária da Casa do Dragão, onde viveu quando chegou ao FC Porto com 16 anos

Sérgio Conceição recorreu este sábado às redes sociais para deixar uma mensagem de parabéns a Fatinha, funcionária da Casa do Dragão, o antigo Lar do Atleta do FC Porto. "Fatinha, hoje é o teu dia!", pode ler-se na mensagem colocada no Instagram.

"Conhecemo-nos tinha eu 16 anos, era mais um jovem com sonho de futebolista no lar do FC Porto. 32 anos depois continuas com o mesmo sorriso, com a mesma simpatia. Tiveste sempre uma palavra amiga para mim, como para tantos miúdos do FC Porto. Parabéns, que contes muitos destes!", acrescentou.

