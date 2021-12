Conceição dá os parabéns a Benfica e Sporting: "Temos de virar a página"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, este sábado, em conferência de antevisão ao jogo com o Braga, no domingo, às 20h30, em jogo a contar pela 14.ª jornada da Liga Bwin, no estádio do Dragão.

Ausências no Braga: "Isso faz-me lembrar uma pergunta do Atlético de Madrid e todos viram o bom jogo que o Atlético fez. Por isso, o Braga, como disse há um bocado, é uma equipa que tem um grupo de jogadores com qualidade e com certeza o Carlos Carvalhal queria contar com todos como eu, que não tenho todos os jogadores. Faz parte daquilo que é a vida dos treinadores. Mas o Braga tem jogadores competentes para substituir os ausentes."

Dimensão do FC Porto: "Disse também sobre isso com o Milan e o Atlético de Madrid. O Braga é uma boa equipa, nós temos consciência que se formos fortes na abordagem e em tudo que são as nossas características como equipa, o jogo vai ganhar a dimensão que queremos e a vida no jogo é definida por nós. Obviamente, contamos com aquilo que são os pontos fortes do Braga, que terá, como todas as equipas, algumas situações que não são tão fortes, e cabe-nos levar o jogo para a dimensão que queremos."

Como espera o Braga: "Espero que a minha equipa faça um bom jogo e seja capaz de ser, quando não tem a bola, muito agressiva, de muita intensidade, perceber onde o adversário sofre quando tem a bola, exatamente devido à nossa pressão. Estrategicamente definimos esses pormenores que são importantes. Não podemos controlar aquilo que é a estratégia do adversário. Se vem de peito aberto ou com as linhas mais juntas. Faz parte da estratégia do Carvalhal e cabe-nos saber desmontar o processo defensivo do Braga. Temos de olhar para o jogo num todo e não esperar um determinado comportamento. Temos de levar o jogo para onde nós acharmos que fica mais fácil para nós desmontar o adversário, fazer golos e ganhar."

Parabéns aos rivais: "Somos suficientemente adultos para perceber que o jogo passou [com Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões], e infelizmente não estamos nos oitavos. Aproveito para parabenizar o Sporting e o Benfica, nós habitualmente estamos lá, este ano não conseguimos e há de olhar em frente. Nós temos de virar a página, temos olhar para a frente e trabalhar da mesma forma."