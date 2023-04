Sérgio Conceição: "Cumprir o contrato até ao fim? Até lá, há títulos para ganhar"

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Portimonense, marcado para este domingo (20h30) e referente à 26ª jornada da Liga Bwin

Contrato para cumprir? "O meu cenário é o jogo deste domingo. Não sabemos o que vai acontecer. Vamos remar todos no mesmo sentido para que, no final, se façam as contas. Não sou agradável nas minhas conversas. Depois, há que decidir. Até lá, há títulos para ganhar."

Jogadores em risco de suspensão. Falou com eles para terem mais controlo emocional? "Não se faz isso. Jogo é feito de paixão, de momentos em que se mete o pé. Sei o que estou a dizer. Se pensasse dessa forma, era melhor o jogador em questão não jogar. Se tiver de levar amarelo, leva. As nossas ligas são as que têm mais cartões. O jogo é assim mesmo. Já tenho problemas a nível físico, se começar a pensar nos cartões. Há um ou outro jogador da equipa B que pode estar na ficha. Pepe não está fisicamente bem. Diogo e Evanilson de fora, João Mário, também. Há vários problemas. Os que estão disponíveis vão estar a 1000 por cento."