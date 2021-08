Sérgio Conceição: "Corona? Este não é um bom momento para ninguém"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo em casa do Famalicão, às 18h00 de domingo, referente à segunda jornada da Liga Bwin.

Eventual saída de Corona: "Desde há quatro anos que digo que o mercado fica à porta do Olival. Estamos focados no jogo, tenho o plantel todo, à exceção do Grujic, disponível. Isso é que me interessa. Se houver alguma saída assumiremos e falaremos sobre isso. Mas neste momento está tudo igual. Há uma comunicação muito grande entre mim e o presidente e o mais importante para nós é ganharmos amanhã. "

Mercado aberto com as competições a decorrer: "Este não é um bom momento para ninguém. Ainda para mais para nós, uma liga com mais dificuldades financeiras. Não estou de acordo com haver competição e mercado aberto. Como não estou de acordo com o mercado de janeiro. Aceito quando há lesões ou algo grave que impossibilite o clube de ter determinados jogadores disponíveis, mas não num mês inteiro. É um exagero e cria instabilidade nos grupos de trabalho."

Cansaço do mexicano: "Teve a oportunidade de ter algum tempo de descanso. Estamos atentos e em comunicação permanente com as seleções em que estão inseridos. Houve tempo de descanso, não é por aí. Chegando cá mais tarde, mas sendo um jogador que já conhece a equipa, é mais fácil. Não vai jogar a titular."