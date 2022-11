Sérgio Conceição convoca quatro "bês" para o FC Porto-Mafra

Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel na lista.

Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva foram convocados por Sérgio Conceição para o encontro desta noite com o Mafra e alimentam o sonho de acrescentar o seu nome à já extensa lista de jogadores que Sérgio Conceição estreou na equipa principal.

Perante a ausência dos seis internacionais que estão no Mundial - Diogo Costa, Pepe, Otávio, Grujic, Eustáquio e Taremi - e dos quatro jogadores entregues ao departamento médico - Evanilson, Zaidu, Veron e Francisco Meixedo -, o treinador portista teve de socorrer-se da equipa B para ter matéria prima de forma treinar com qualidade ao longo da semana, tendo agora, sabe O JOGO, premiado os quatro jovens com a chamada para o jogo da Taça da Liga.

O guarda-redes, Roko Runje, é o que terá menos hipóteses de cumprir o sonho de jogar visto que tem à sua frente Cláudio Ramos e Samuel Portugal e, como tal, deverá terminar a ver o jogo na bancada. Os outros três, contudo, têm boas possibilidades de ir ao banco. Isto porque do plantel principal sobram 19 jogadores, o que quer dizer que pelo menos um é certo que entre na ficha do jogo.

Contudo, pode haver espaço para os três. Passamos a explicar: há quatro centrais - Marcano, Fábio Cardoso, David Carmo e João Marcelo - e o mais certo é Conceição abdicar de um; depois, há Fernando Andrade que esta temporada nem sequer foi opção contra o Anadia, equipa da Liga 3 que o FC Porto defrontou na Taça de Portugal.

Sendo assim, o médio Vasco Sousa - que na época passada ficou no banco contra o Rio Ave nesta mesma prova - e os avançados Abraham Marcus e Wendel Silva - ambos em estreia numa convocatória - poderão ter uma oportunidade esta noite em que Conceição fará apenas as mudanças a que é obrigado no onze.