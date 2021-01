Sérgio Conceição congratula Abel Ferreira: "É uma demonstração inequívoca"

Conquista da Taça Libertadores por Abel, ao leme do Palmeiras, foi destacada pelo treinador do FC Porto.

A conquista da Taça Libertadores pelo Palmeiras de Abel Ferreira foi um dos temas abordados por Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre o FC Porto e o Rio Ave (segunda-feira, 19h00).

O técnico do FC Porto deu os parabéns ao colega de profissão e vincou que o triunfo do clube paulista "é uma demonstração inequívoca da qualidade dos treinadores portugueses".

"Não tenho a menor dúvida [qualidade dos treinadores portugueses]. Aproveito para mandar um abraço grande ao Abel e à equipa técnica por conseguir ganhar uma prova importante no futebol mundial. É a prova mais importante de clubes na América do Sul, que foi ganha o ano passado por outro treinador português. É a demonstração inequívoca de que há qualidade, não só nos jogadores, mas agora também com treinadores que conseguem vencer num campeonato e num continente onde não muito habitual ver treinadores portugueses a mostrar o seu valor, como aconteceu o ano passado com Jorge Jesus e este ano com Abel", afirmou Conceição.

Sobre as palavras de Abel em relação à família, que levaram, inclusivamente, o treinador do Palmeiras a emocionar-se durante a conferência de imprensa, Sérgio também deu o seu ponto de vista:

"Eu acho que esse é o sentimento de alguém que vive de forma apaixonada o futebol. Conheço bem o Abel, vivemos o futebol dessa forma, agora, se acaba por prejudicar ou não a família... Acredito que o tempo que temos para a mesma não será o ideal. Mas não deixo de amar os meus filhos, de dar a educçaão necessária e de estar presente quando posso estar, para ser o melhor pai, amigo e marido possível. De forma normal e natural, temos que abdicar de algum tempo que seria para eles, que faz parte da nossa profissão, mas que dá outras coisas maravilhosas. A alegria que o Abel tinha ontem com certeza compensa a falta de tempo para a família. Compreendo as palavras dele na emoção. Muitas vezes, esse sentimento surge quando ganhamos algo importante. É a família que sofre muito connosco, com os sucessos e os insucessos e que faz com que estejamos ausentes em momentos importantes para eles", rematou.