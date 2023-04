Sérgio Conceição confirma uma ausência para a receção do FC Porto ao Santa Clara

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Santa Clara, agendada para as 20h30 de sábado e a contar para a 28.ª jornada da Liga Bwin

Tem dois jogadores castigados, um lesionado e outros jogadores em risco. Que implicações tem isto na forma como vai preparar o jogo? "Dois jogadores têm de entrar, com certeza, para o lugar de Taremi e Grujic. De qualquer das maneiras, a estratégia passará um bocadinho também por aí. Onde vou utilizar o Otávio e se o vou utilizar ou não, por exemplo, porque jogou numa posição ligeiramente diferente no último jogo. O Pepê também. Quem vai ser o lateral-direito, uma das questões que vocês normalmente metem à tona, vem à baila. Tudo isso faz parte da estratégia. Os dois jogadores fizeram um excelente jogo na Luz, é verdade, assim como toda a equipa, mas eu a dizer algo mais estou a abrir um bocadinho o jogo para aquilo que eu (não) quero que o adversário saiba sobre nós."

O boletim clínico está mais aliviado. Sente-se mais seguro, menos instabilidade para o fim da época? "É importantíssimo termos plantel todo disponível. Neste momento não temos. Temos dois castigados que não podem dar o seu contributo e o João Mário que está fora por lesão, posso confirmar. Não estará amanhã e possivelmente no próximo. Tem sido difícil nesse sentido, temos tido em muitos momentos três, quatro, até cinco jogadores no departamento médico. Em Milão estivemos até à última para ver dois ou três jogadores que entretanto jogaram. É difícil em termos estratégicos e de preparação para o jogo. Uma coisa é dizer no quadro o que quero, outra é passar no campo e eles perceberem o espaço para atacar e defender, não é a mesma coisa. Na Luz foi a mesma situação. Dificulta muito a preparação dos jogos. Os nossos fisiologistas e preparadores físicos com um jogador lesionado conseguem trabalhar outras situações que são importantes. No caso do Pepe, que esteve um mês sem competição, entra num jogo e não se nota, porque há um trabalho de preparação, mas nunca é a mesma coisa, estava a trabalhar à parte. Tem sido uma época difícil nesse sentido, tem limitado um pouco, mas não é desculpa para nada, para ter perdido em Vila do Conde e com o Gil Vicente em casa, houve outras razões, mas que dificultou muito a nossa tarefa enquanto equipa técnica para a preparação dos jogos, dificultou."

Taremi fez apenas o terceiro golo da equipa de fora da área no campeonato. Acha que a equipa podia ser mais ambiciosa nesse aspeto? "Parece que ouviu a minha conversa com um dos adjuntos, com o Dembélé. Foi essa a conversa que tivemos depois do treino. Fiz um exercício hoje onde o objetivo não era rematar, era, dentro do espaço, procurar outras zonas diferentes. Eles podiam rematar, mas não remataram tanto. Disseram-me que normalmente eles finalizam o aquecimento com remates à baliza e que era incrível como eles rematavam de forma fantástica, o Pepê, o Evanilson, o Toni Martínez, mas depois não chutamos o suficiente de fora da área. Mas não é só contra blocos baixos, o Taremi, numa transição rápida, conseguiu fazer o golo de fora da área. Se me perguntar se trabalhamos e se quero muito isso, é verdade, mas também é verdade que não acontece muito durante a época e isso é uma análise que fazemos."