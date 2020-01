Sérgio Conceição confirma Nakajima de fora: "Tem uma lesão nada bonita de se ver"

Sérgio Conceição fez a antevisão ao duelo dos quartos de final da Taça de Portugal diante do Varzim. O jogo está marcado para as 18h00 de terça-feira.

Preparação condicionada devido à lesão de Nakajima e expulsão de Corona?: "Olhamos para o jogo de forma isolada. Sem pensar no jogo do campeonato a seguir. É ver o adversário que está pela frente, as características do adversário e ver o que queremos do jogo. É um jogo a eliminar, cada jogo tem a sua história. Não há tempo para recuperar, é passar ou passar, nem pensamos noutra situação. O Nakajima, infelizmente, está fora por incapacidade física. Vimos uma situação de lesão nada bonita de se ver. Tem um hematoma muito grande na perna. Todos os outros, à exceção do Pepe e do Corona, estão disponíveis. Olhamos para esses e preparámos o jogo com o intuito de ganhar."

FC Porto é favorito, como se joga contra uma equipa que não tem nada a perder?: "Nas provas internas todas as equipas têm tudo a ganhar e nada a perder connosco. Teoricamente não têm a mesma força e o mesmo historial do FC Porto. Temos de olhar para o jogo com grande respeito, ver os pontos fortes do Varzim. Talvez venham com uma linha ainda mais baixa do que é normal fazerem as equipas contra nós no campeonato. Cabe-nos assumir as despesas do jogo para que o Varzim não nos surpreenda."

Adversário: "O Varzim é uma equipa que não iniciou bem o campeonato, mas, que nos últimos meses, não perdeu fora. É uma equipa talhada para jogar mais contida e explorar os contra-ataques."