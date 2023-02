Sérgio Conceição confirma muitas baixas: "Só Eustáquio pode recuperar"

Declarações do treinador do FC Porto, antes do confronto com o Sporting, marcado para este domingo (18h00) e referente à 20ª jornada da Liga Bwin

Antevisão ao clássico: "Espero um adversário difícil, que luta pelos mesmos objetivos que nós. É um jogo muito competitivo. É um clássico. Se muda muito ou não, não sei. Temos algumas coisas a evoluir. Faz parte do processo."

Lesões: "Não podemos esconder que temos sete jogadores de fora. Ficamos com menos soluções. Independentemente disso, não há que fazer disso algo de decisivo. O meu discurso é acreditar em toda a gente. Não sei se tenho o suficiente para completar no banco. Queremos ir em busca dos três pontos. O único que pode recuperar é o Eustáquio."