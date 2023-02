Sérgio Conceição confirma ausência para a receção do FC Porto ao Gil Vicente

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, antes do confronto com o Gil Vicente, marcado para este domingo (20h30) e referente à 22ª jornada da Liga Bwin. Técnico confirmou que Galeno está fora e revelou que Evanilson está em dúvida.

Gil Vicente: "Os jogos são todos diferentes, até porque as equipas vão mudando consoante a forma dos jogadores, os castigos. Cada jogo tem a sua história, queremos escrever da melhor forma a história do jogo, que é fazer um jogo competente e ganhá-lo."

Em dezembro defrontou o Gil para a Taça da Liga, está muito diferente? "Houve uma evolução natural da equipa com o Daniel Sousa, nos últimos oito resultados têm seis positivos, quatro vitórias e dois empates, depois perderam duas vezes. Isso é demonstrativo de uma boa evolução e da consistência da equipa. Foi à Europa este ano e muitos dos jogadores são os mesmos da época passada em que fizeram um campeonato fantástico. Espero um jogo de dificuldades, percebendo aquilo que é neste momento a dinâmica com e sem bola do nosso adversário, os jogadores que poderão jogar dentro dessa mesma dinâmica, que depois pode diferenciar aqui e acolá quando tem bola e quando não tem. É olhar para o Gil no seu todo, mas principalmente para nós e para o que queremos fazer no jogo, definindo a estratégia com os jogadores que compõem o onze e ganhar o jogo. Nessa estratégia não entra o Galeno, está fora."

Fran Navarro merece especial atenção? "Os jogadores merecem todos atenção grande dentro daquilo que é o seu coletivo. Temos de analisar as características deles e o Navarro foi observado como os outros 20 e poucos jogadores que compõem o plantel do Gil Vicente."

Galeno fora, Evanilson em dúvida: "Quando temos consciência que damos tudo o que temos de dar aqui dentro, a azia é grande de perder, há muito tempo que não perdíamos. Mas não é tanta como seria se não tivéssemos discutido o jogo em Milão como discutimos. Não há arrependimento. Olho para o jogo penso, podia ter feito algo diferente? Possivelmente sim. Não sei como teriam andado as coisas. Foi um jogo num contexto muito difícil. Um ou outro jogador jogou quase sem ir ao campo, só com palestra e vídeo. É sempre diferente do espaço que eles pisam no campo e isso faz toda a diferença. Mas de qualquer das maneiras, Galeno não vai estar, provavelmente Evanilson também não vai estar. Hoje não esteve com a equipa e vamos ver a evolução até amanhã. Temos de olhar para esses problemas como uma realidade, mas não debruçar sobre isso. Debruçar mais sobre as opções que tenho à disposição. Sabendo que com mais opções fico mais feliz."