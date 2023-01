Sérgio Conceição: "Confio plenamente nos meus cinco centrais"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitória por 1-0 no terreno do V. Guimarães, este sábado, num jogo referente à 17.ª jornada da Liga Bwin

Importância de ganhar depois dos triunfos de Benfica e Braga: "Temos de correr atrás do prejuízo. Estamos atrás de duas equipas e queremos outro lugar. Daí a importância de este e de todos os jogos. As duas equipas que vão à frente ganharam hoje, tínhamos de fazer o nosso trabalho como sempre. No fim fazem-se as contas."

Dois centrais muito experientes: "A forma como defendemos não tem só a ver com os dois centrais. Tem a ver com o comportamento coletivo. O mesmo digo para a forma como atacamos. Tudo se valoriza hoje. Houve um momento em que o Marcano levou amarelo e eu disse-lhe que faltas daquelas eram como golos. Tem a ver com essa experiência. Confio plenamente nos meus cinco centrais. O Fábio Cardoso tem feito um campeonato excelente, sempre positivo. O David Carmo está na sua evolução natural. O João Marcelo joga no domingo com a equipa B. Tenho cinco centrais em quem confio, cabe-me a mim escolher a dupla que joga."

Terceiro lugar no fim da primeira volta: "Não há campeões no inverno. Nem tudo está bem e uma das causas têm sido os nossos jogos fora. Os jogos feitos após exibições muito bem conseguidas. É como um jogador: o talento só não joga, tem de ser um conjunto de características. Nós temos sido uma equipa competente e competitiva, com um trajeto bom na Liga dos Campeões. Agora, houve coisas que não correram tão bem. Nós temos essa capacidade de analisar, e esse é o primeiro passo para melhorar."