Sérgio Conceição: "Confiamos muito no Grujic, está bem melhor"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo sobre o Vizela (4-0) na Taça da Liga

Análise: "Não saí muito satisfeito com a primeira parte. Tenho a certeza de que se entrasse o mesmo onze na segunda parte dariam resposta diferente. Perceberam que não estávamos a fazer o que devíamos como equipa. O Vizela e a forma como atua o adversário não podemos controlar, mas sim o condicionar as suas caraterísticas. Somos muito fortes na pressão e permitimos essa dinâmica com bola. Foi entretido, um jogo de nível mais baixo. Na segunda parte, com mais alterações, foi melhor a todos os níveis. Depois fizemos os golos e foi uma vitória justa."

Consequências desta fase: "Falei sobre isso na antevisão. Devíamos tirar algumas conclusões lá para a frente. Temos de estar atentos, planeámos o calendário com o Mundial a meio da época, para que os jogadores, dentro do possível, porque houve alguns lesionados... mas o que estão disponíveis chegaram focados, concentrados, disponíveis. E os que ficaram cá trabalhámos com eles a nível coletivo, aproveitámos para ver alguns da equipa B de forma mais assídua. As conclusões tiramos mais lá para a frente."

Grujic: "Está em evolução, está num processo evolutivo importante. É um médio com capacidade física e impacto grande no jogo. Tem evoluído no passe curto e longo. Faltava-lhe alguma capacidade de aparecer noutros espaços. Na parte final do ano passado conseguiu melhorar nesse aspeto, este ano está bem melhor, é um médio em que confiamos muito, conheço-o e agradam-me as capacidades do Marko, por isso está aqui em definitivo. A evolução tem sido muito positiva."