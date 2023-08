Sérgio Conceição concedeu dois dias de folga: Rio Ave na agenda a partir de quarta-feira

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Partida em Vila do Conde foi agendada para as 20h15 de segunda-feira

O agendamento do jogo com o Rio Ave para segunda-feira, às 20h15, levou Sérgio Conceição a conceder dois dias de folga ao plantel do FC Porto.

Os dragões só começarão a preparar a deslocação a Vila do Conde na quarta-feira, às 10h30, e com a certeza de que Pepe e Wendell já poderão ser opções, depois de terem cumprido castigo com o Farense.

A expectativa do treinador é que Alan Varela, impossibilitado de alinhar no domingo por falta de um documento, também já entre nas opções.