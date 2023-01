Sérgio Conceição completa 300 jogos como treinador do FC Porto e entra em grupo restrito

Se olharmos apenas aos emblemas que atualmente disputam a I Liga, só outros cinco nomes atingiram o registo de 300 jogos pelo clube, mas o FC Porto será o primeiro a ter dois na lista. O outro é o "mestre" Pedroto.

A vasta história de Sérgio Conceição no FC Porto prepara-se para registar mais um capítulo histórico. Amanhã, na receção ao Arouca, para a Taça de Portugal, o treinador chegará aos 300 jogos pelos dragões e entrará no grupo restrito de técnicos que atingiram essa marca ao serviço de um clube português, dentro das equipas que competem atualmente na I Liga - na II Liga há outros clubes com treinadores acima dos 300 jogos, como Pedro Miguel na UD Oliveirense (436), Henrique Nunes no Feirense (346) e Paco Fortes no Farense (339).

A lista é liderada pela dupla passagem no Benfica de Jorge Jesus, que chegou mesmo às 404 partidas entre 2009 e 2021. Carlos Brito (Rio Ave), Jaime Pacheco (Boavista), José Maria Pedroto (FC Porto) e José Mota (Paços de Ferreira) completam o grupo que está prestes a receber o sexto elemento.