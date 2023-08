"Sérgio Conceição? Como a nossa missão é estar ao pé dos jogadores..."

Jesualdo Ferreira comenta a presença do treinador do FC Porto no banco e espera uma Supertaça equilibrada.

Sérgio Conceição vai poder sentar-se no banco do FC Porto, depois de ver a providência cautelar aceite pelo Tribunal Arbitral do Desporto na sequência do castigo de um mês aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

"É a voz que se ouve cá fora, aquela que os jogadores sentem que estão acompanhados. Em alguns momentos, é fundamental que isso aconteça e, portanto, como a nossa missão é estar ao pé dos jogadores, é fundamental que esteja, seja em que circunstâncias for, e a presença do Sérgio é importante para o FC Porto", comentou Jesualdo Ferreira, treinador campeão pelos dragões, ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença.

Sobre o jogo, marcado para as 20h45 de quarta-feira, Jesualdo espera um clássico equilibrado. "Não nos podemos agarrar naquilo que vimos em alguns jogos quer do Benfica e FC Porto para tirar conclusões sobre o que é que vai acontecer no jogo. Daquilo que eu pude ver, vai ser igual, vai ser como foi nos anos anteriores. Um jogo muito disputado entre duas equipas que ainda não estão definidas, em função de tudo o que se diz, de quem entra e de quem sai. Tudo isso que tem a ver com o início da época. Estar a colocar como vencedor o que foi campeão ou o que venceu a Taça, neste momento é um pouco irrelevante", disse.

"Dará para perceber o que a equipa pode fazer já neste momento. Nesta altura é sempre muito difícil prever o resultado de um Benfica-FC Porto. Aquilo que eu gostaria de ver era um bom jogo, já com as equipas muito mais definidas. Até porque não me parece que vá haver grandes diferenças nas suas estruturas, nas suas ideias, nas ideias dos seus treinadores e dos jogadores. Portanto, vai ser um momento em que mais até emocionalmente do que propriamente de tático, se possa ver alguma coisa importante", completou.