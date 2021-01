Sérgio Conceição comenta troca acesa de palavras com Jorge Jesus

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o empate 1-1 na receção ao Benfica.

Troca de palavras mais acesas com Jorge Jesus, depois do apito final: "São conversas de futebol. Eu estou insatisfeito pelo empate, o treinador adversário também está insatisfeito. Está tudo bem, tudo normal."

Frustração por não aproveitar empate do Sporting? "O campeonato é longo. Temos consciência do que temos de fazer, do que temos a melhorar, do grupo que temos. E, com certeza, em maio far-se-ão as contas e estamos muito convictos de que vamos dar muita luta para ganhar este campeonato."

Ausência de Otávio: "Não é justo falar do Otávio, quando os outros jogadores que tiveram em campo deram um bom contributo."