Sérgio Conceição comenta titularidade de Diogo Costa na Seleção

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez este domingo a antevisão à receção ao Santa Clara, um jogo da 28.ª jornada da Liga Bwin (20h15 de segunda-feira).

Reta final da época: "O grupo está consciente das dificuldades e do que temos de fazer até ao final da época, pensando que amanhã será o jogo mais importante. Etapa a etapa. É assim que vamos pensar. Tivemos agum tempo para a preparação, ainda com muitos jogadores nas seleções, mas sempre em comunicação constante com eles. Estamos preparados para o jogo de amanhã."

Diogo Costa na Seleção: "Não queria individualizar. Uns dão continuidade ao que têm feito, vão mostrando grande qualidade e capacidade. Outros estreiam-se como titulares num jogo super importante para a Seleção. Todos ficamos contentes, participamos nessa evolução, mas o principal é o próprio Diogo e os jogadores que trabalham aqui diariamente para serem melhores a cada dia. Ficamos felizes quando representam as diferentes seleções. Ficamos ainda mais quando o fazem aqui no clube e conseguem ganhar títulos."