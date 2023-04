Sérgio Conceição comenta renovações de contrato no FC Porto

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, em antevisão ao Paços de Ferreira-FC Porto, jogo marcado para sábado (20h30) e relativo à 29.ª jornada da Liga Bwin.

SAD vai fazer um maior esforço para renovar com Toni Martínez ou outros jogadores do plantel? "Compreendo a questão. Tenho uma opinião muito própria sobre isso e a durabilidade do contrato não é um critério para jogar ou não. Houve jogadores que saíram em final de contrato e que foram titulares até ao último jogo. Isso não me diz nada. Se tem contrato até amanhã, há jogo hoje e acho que deve jogar, então joga. Isso é a primeira questão. A segunda é dizer que já vi jogadores a renovarem num mês e a saírem no seguinte. É sempre bom que os jogadores tenham essa estabilidade, no sentido de perceberem que o clube conhece-os, sabe que estão a fazer um trabalho interessante, que são elementos importantes, que são ativos importantes para o projeto... Dentro disso é importante. O clube está atento a isso tudo. Renovações na equipa técnica? Tenho contrato... E vou ao encontro do que disse antes, tenho contrato".

Espera mais renovações esta época? "Pode haver várias razões para as renovações dos jogadores. O Toni Martínez foi porque sentimos que o jogador está a fazer bem o seu percurso. Outro renovaram porque são miúdos e achamos que têm potencial para se afirmarem no FC Porto nos próximos anos. Depende das situações. Eu não sou dirigente. Mas existem conversas entre mim e o presidente, estou a par de quase tudo o que faz no clube. As situações estão a ser trabalhadas, a ser faladas também com os empresários dos jogadores. As coisas estão a ser bem feitas. Se vai haver mais alguma renovação, não sei, mas presumo que sim."