Sérgio Conceição comenta processo aberto ao FC Porto por racismo

Treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não se esquivou a comentar o processo aberto ao FC Porto por alegado racismo dos adeptos para com Abdu Conté, do Moreirense

Processo ao FC Porto: "São abertos diria que diariamente ao FC Porto, aos jogadores do FC Porto. Tudo que seja para banir essa agente do futebol, abram-se todos os inquéritos porque essas pessoas não fazem pare do futebol, nem da sociedade. Agora, as autoridades darão, seguimento, a todos os casos que existem por todos esses estádios. E pelo mundo, que o problema do racismo não é só do futebol, mas da sociedade, como sabemos"

Pepe e Danilo: "Espero contar com toda a gente ao mais alto nível, forte e bem em todos o parâmetros emocionais e físicos. Quando um treinador tem todo o plantel a disposição fica com satisfeito. Com mais dores de cabeça, mas dores que todos gostam de ter"

Tapsoba diz que Leverkusen é favorito: É jogador do Bayer, achar que é favorito é normal, até pelo resultado da primeira mão. Temos de concordar"