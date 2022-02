Sérgio Conceição comenta "parecenças" com o "companheiro" Sá Pinto

Sérgio Conceição e Ricardo Sá Pinto foram companheiros de equipa na Seleção portuguesa e no Standard de Liège. No domingo, serão adversários.

Antevisão ao jogo: "O Moreirense é sempre uma equipa difícil, principalmente em sua casa. Foi assim nos últimos anos e o FC Porto teve sempre dificuldades. É uma equipa forte fisicamente. Pelas condições do estádio, as medidas do campo, sente-se confortável a jogar em casa. E tem jogadores com qualidade a nível individual. Estamos preparados e cabe-nos a nós desmontar a tentativa de uma boa organização defensiva da equipa do Sá Pinto e conquistar os três pontos."

O Moreirense com Sá Pinto é muito diferente? "Há sempre ideias e dinâmicas que cada treinador implementa. André Luís joga mais no corredor central, os médios têm características interessantes para a dinâmica coletiva, depois com uma linha de cinco atrás. Depende do plano que o Sá tem para o jogo, mas não interfere com a nossa estratégia."

Memórias que guarda da convivência com Sá Pinto: "É um treinador com experiência, que já passou por vários clubes, não só em Portugal. Passa muito para os seus jogadores a sua paixão e a sua forma efusiva de viver os jogos. Temos algumas parecenças nesse sentido. Fizemos uma caminhada juntos e deu-me uma alegria enorme, tanto na Seleção como no Standard de Liège. É um companheiro, mas amanhã cada um fará o seu trabalho e vai querer ganhar."