Sérgio Conceição comenta palavras de Pepa e fala sobre o Belenenses-Benfica

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitória por 2-1 sobre o V. Guimarães.

Sobre o que se passou no Belenenses-Benfica: "Não tenho que comentar, não tem a ver com a minha equipa. Noutra ocasião, poderei dar a minha opinião, que penso que é a opinião geral sobre o que se passou."

Pepa disse que é o melhor FC Porto dos últimos anos: "É a opinião do Pepa. Estamos num momento em que a equipa está muito bem, mas nesta casa festejamos títulos. As vitórias só são importantes para conseguirmos chegar aos títulos."

Sérgio Oliveira saiu ao intervalo: "Tinha amarelo. Estávamos com alguma falta de equilíbrio defensivo, não estávamos tão eficazes na reação à perda. E com amarelo podia ser perigoso continuar em campo. O Vitinha entrou para pegarmos mais no jogo, termos bola. Achei que estávamos a jogar de forma direta e previsível na primeira parte."