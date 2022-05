Sérgio Conceição comenta o relvado do Jamor e a disponibilidade de Uribe

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão à final da Taça de Portugal. O jogo está agendado para as 17h15 de domingo, frente ao Tondela, no Estádio do Jamor.

Relvado do Jamor: "A relva parece-me me bom estado, falei com os responsáveis, está um pouco alta. Mas disseram-me que amanhã vão fazer dois cortes. Vai estar em muito melhor estado do que apanhei há uns tempos."

FC Porto mais experiente do que o Tondela: "Peso? Nenhum. É a nossa competência que conta a partir do momento em que o árbitro apita. As nossas dinâmicas é que determinam se temos peso ou não."

Motivação do Tondela: "Tondela vai ser a equipa mais motivada que vamos apanhar. Não tenho a menor dúvida."

Uribe estará disponível? "Já falei da condição física dele, até ao último momento será avaliado e veremos se está em condições de competir. Só a 100 por cento irá para o banco ou jogar a titular. Há esperança, no último treino deu sensações positivas em relação à disponibilidade, não é certo que possa ir a jogo, mas há esperança."