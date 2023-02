Sérgio Conceição comenta exibição de André Franco

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à Sport TV, após o triunfo por 1-0 sobre o Académico de Viseu, nos quartos de final da Taça de Portugal.

Deu ajustes a André Franco aqui e acolá. Dá-lhe gozo ter sido ele a decidir o jogo? "Faz parte da minha forma de estar, intervenho muito no treino, no jogo. O André jogou numa posição ligeiramente diferente, mas aquilo que eu quero dele, mesmo que a partir de fora, é que ocupe o espaço no corredor central, que venha para dentro. Ele tem uma qualidade grande na definição do último passe, na capacidade e qualidade técnica que tem. E depois também é capaz de aparecer em zonas de finalização para fazer golos. É um jogador, como os outros que não têm tido tantos minutos, que trabalha sempre no máximo. O gozo que me dá não é o golo que ele fez, mas sim o trabalho que faz diariamente junto dos outros jogadores. Depois quando venho com o discurso que todos são importantes, nestes jogos, decisivos, a eliminar, é a prova que eu sinto mesmo, não é só da boca para fora, que tenho um grupo em que todos os elementos são importantes."

À procura da nona vitória: "Vamos agora à procura da nona vitória, é um jogo com o Sporting, um rival com capacidade, qualidade e que luta pelos mesmos objetivos que nós. Vamos prepará-lo da melhor forma para tentar ganhar o jogo, que é o que nós queremos. Três pontos importantes na nossa caminhada no campeonato. Temos dois títulos este ano já, Supertaça e Taça da Liga, estamos nas meias-finais da Taça de Portugal pelo sexto ano consecutivo e o caminho faz-se caminhando, agora domingo é a próximo paragem."