Na 29.ª jornada da Liga Bwin, o FC Porto desloca-se ao reduto do V. Guimarães (18h00 de domingo). Sérgio Conceição fez a antevisão ao encontro este sábado.

Ausência de Uribe: "Temos que perceber quais são os jogadores que estão mais preparados. Tem de haver uma harmonia entre os jogadores do meio-campo e temos que arranjar soluções para a ausência do Uribe. Tentar que não se note a ausência dele. Ou que seja minimizada. É esse o trabalho da equipa técnica. Tenho confiança total em todos os jogadores que vão jogar. E vão dar uma resposta muito positiva."

Grujic será titular? "Compreendo a curiosidade. Até houve um debate interessante durante a semana, com opiniões de qualidade. Há várias soluções. Obviamente, queríamos todos os jogadores disponíveis, é um cliché do futebol. Não estando o Matheus, tem de estar outro. Pode ser o Grujic, que conhece a posição, mas tem características diferentes. Temos o Eustáquio, temos o Otávio. Pode até ser um meio-campo diferente, mais ofensivo até. Se for, posso optar por outro jogador. Se o Uribe vinha a jogar, por alguma coisa era. Pode não ser um espetáculo ao olho do adepto, mas é um espetáculo de jogador. Faz um trabalho incrível para suportar o talento e qualidade da equipa na hora de chegar ao último terço e criar situações de finalização. Não havendo o Matheus, há outros jogadores de valia."