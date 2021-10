Sérgio Conceição comenta as nomeações de Taremi e Díaz para prémio da IFFHS

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) vai atribuir o prémio de Melhor Jogador do Mundo em 2021 e Luis Díaz e Taremi, do FC Porto, estão nomeados.

Luis Díaz e Mehdi Taremi, do FC Porto, estão entre os 32 nomeados para o prémio de Melhor Jogador do Mundo em 2021, atribuído pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi com o Boavista, Sérgio Conceição foi questionado sobre o tema.

"Do grupo não sei, não falei com eles sobre isso, se tenho de falar individualmente com o jogador faço-o, em função do trabalho no campo e questões táticas. Fico feliz por ver dois jogadores estarem nos 32 melhores, mas isso tem a ver também com o trabalho da equipa, sem a equipa não conseguiam. Como isto é um trabalho de equipa, que depois valoriza uma ou outra unidade, faz parte. Ficamos felizes, obviamente, mas para mim não é o mais importante", atirou.