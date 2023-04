Sérgio Conceição comenta substituições ao intervalo e a expulsão de Marcano

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo por 1-0 na receção ao Boavista, na 30ª jornada da Liga Bwin

Substituições ao intervalo e expulsão de Marcano: "Tinha a ver com alguma situações de jogo que tínhamos preparado e não estávamos a conseguir entrar com mais perigo. Naquilo que era a missão defensiva do Boavista, estavam algo confortáveis no jogo, a defender num bloco médio/baixo, nós a darmos solução com poucos movimentos para esticar a linha defensiva adversária, e aí já encontrávamos o tal espaço entre linhas. Algumas coisas que não correram tão bem, apesar de 11 para 11 termos sido sempre melhores, e mesmo quando o Marcano foi expulso. Aproveito para dizer que foi expulso porque é um jogador maduro, experiente, um jogador que se prejudicou em prol da nossa vitória. Criámos perigo, três ou quatro situações de saídas que podíamos ter acabado com o jogo. O Boavista sempre presente, bem organizado, a sair com perigo, com bons jogadores. Foi um jogo competitivo, um dérbi, sabíamos disso. Independentemente das fases destas duas equipas, quando existe este jogo é sempre e muito aguerrido, um bocadinho mais da parte do Boavista em relação a nós. Devíamos ter outra agressividade no jogo, com e sem bola, acho que aí o Boavista esteve um bocadinho por cima. No que foi o jogo, no geral, a vitória assenta-nos muitíssimo bem, fomos merecedores da vitória."

Níveis de agressividade: "Hoje o futebol é isso, os níveis de agressividade, os duelos que se tem pela frente. O Pepê teve algumas vezes de um para um, onde ele é fortíssimo, mas as coisas não estavam a sair tão bem, no corredor central muitas baixámos um quarto homem no início da nossa construção, que não era necessário, e depois faltava-nos gente, uma linha diferente do que nós queríamos. Uma ou outra coisa não correu tão bem. Faz parte, o Boavista também tem mérito, jogou de uma forma agressiva. Nós gostamos destes jogos. Mudei o que tinha a mudar, de acordo com o que estava a ver, precisávamos de um bocadinho mais de agressividade, de movimentos um mais agressivos na frente, no último terço, com o Galeno e o Toni Martínez. Com o André Franco a vir para dentro, que é um jogador que com pouco espaço define muito bem. Fomos vendo e lendo o jogo da forma que acho que era mais importante para ganharmos."