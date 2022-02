Sérgio Conceição comenta a confusão no final do FC Porto-Sporting

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à Sport TV, após o empate 1-1 no clássico com o Sporting, que terminou com os ânimos bastante exaltados.

Conseguir o empate: "Foi pela qualidade individual e coletiva que temos. Entrámos bem no jogo, tivemos logo duas situações, pressionámos muito a primeira fase de construção do Sporting, condicionámos a saída a partir de trás, é verdade que conseguiram sair numa ou noutra situação e fizeram-nos golos, mas nós sempre com muita bola e a encostar o Sporting atrás. No segundo tempo, retificámos algumas situações importantes, fomos à procura dos golos para ganhar o jogo, o Coates é expulso e a partir daí é um jogo praticamente de sentido único onde tivemos ocasiões para ganhar, perante o campeão nacional, boa equipa, bem organizada, sabe o que faz de forma simples e eficaz e, nesse sentido, merecíamos mais do que o empate. "

Incidentes no final: "Estavam a dizer-me nos corredores que a TVI e a CNN disseram que houve confronto entre o Hugo Viana e o Sérgio Conceição. Eu separei os meus jogadores e o Hugo separou os deles. É verdade que há sempre ânimos exaltados, havia muita confusão, muita gente, não é bonito para ninguém, mas eu estava, como estavam algumas pessoas do Sporting, a tentar arrefecer os ânimos. Nestas situações há sempre probabilidade de expulsões e foi o que aconteceu, infelizmente."

Muita alma e pouco discernimento? "À entrada do último terço, podíamos ter definido melhor. Podíamos também ter insistido no corredor central, por vezes não é cruzar por cruzar mas sim cruzar onde o adversário deixa espaço para o podermos ferir. Mas isto é um jogo muito competitivo, que se vive muito, compreende-se o que se passou dentro de campo, com alguma falta de discernimento, mas não se compreende o que se passou no final."