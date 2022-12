Com a passagem aos "quartos" da Taça da Liga, Conceição pode apanhar Pedroto ainda este ano.

Há pouco menos de um ano, Sérgio Conceição foi "imortalizado" no Museu do FC Porto, através de uma estátua - à semelhança do que sucede com José Maria Pedroto -, num sinal de reconhecimento por tudo o que tem dado ao clube que devolveu aos títulos e pelo qual já bateu vários recordes. O próximo pode ser alcançado ainda neste ano de 2022.