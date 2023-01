Sérgio Conceição cita Abel Ferreira: o "coração quente" e a "cabeça fria"

Redação com Lusa

Conceição pede "inteligência e paixão" para desfazer enguiço na Taça da Liga.

O FC Porto tem de conjugar "inteligência com paixão" para derrotar o Sporting na final da Taça da Liga, no sábado, e interromper o jejum do clube na prova, estabeleceu esta sexta-feira o treinador Sérgio Conceição.

Questionado sobre o peso das facetas emocional e racional na reedição do jogo decisivo de 2018/19, em Leiria, o técnico azul e branco aludiu à recente obra de Abel Ferreira, homólogo do campeão brasileiro Palmeiras, intitulada "Cabeça Fria, Coração Quente".

"É um bocadinho por aí. Coração quente dá-nos o tal brilho no olhar e cabeça fria passa por sermos racionais e inteligentes na interpretação das tarefas. Se cada um de nós for forte dentro do jogo, a equipa também vai ser forte. É preciso inteligência e paixão pelo jogo, sentindo que, na ambição e na forma como se olha para o opositor, não está só o brilho, mas uma fome incrível de vencer este título", notou, em conferência de imprensa.