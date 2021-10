Sérgio Conceição chamou Danny Loader ao treino do FC Porto

Avançado inglês da equipa chamado a treinar com a equipa principal

Danny Loader, avançado do FC Porto B, trabalhou esta sexta-feira com com o plantel principal do FC Porto, naquela que foi a derradeira sessão de treino antes do dérbi da Invicta, marcado para as 17 horas deste sábado.

Danny Loader chegou ao FC Porto, para reforçar a equipa B, em 2020. Pela equipa secundária dos dragões soma 40 jogos e 9 golos.

Wendell, a recuperar de lesão, é o único nome a figurar no boletim clínico na véspera do FC Porto-Boavista, da 10ª jornada da Liga Bwin.