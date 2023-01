Sérgio Conceição celebra vitória na Taça da Liga e o aniversário da "maior conquista"

No sábado, o FC Porto venceu a Taça da Liga. Hoje, a esposa de Sérgio Conceição comemora o aniversário.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, assinalou, com uma publicação nas redes sociais, a vitória na Taça da Liga e também a "maior conquista" da vida do treinador - a esposa Liliana que faz anos este domingo.

"Uma grande conquista ontem, e a maior "conquista" da minha vida. Parabéns Liliana, 45 anos de sorrisos, delicadeza e de um grande amor! Parabéns a quem diariamente dá o norte à minha e às nossas vidas", escreveu o técnico dos azuis e brancos que, no sábado, levantou pela primeira vez a Taça da Liga depois de bater o Sporting por 2-0.