Sérgio Conceição celebra cinco anos no cargo e os números assustam

Foi a 27 de maio de 2017 que Sérgio Conceição disse sim ao convite de Pinto da Costa para assumir o banco do FC Porto e acabar com a hegemonia do Benfica.

Completam-se esta sexta-feira cinco anos que Pinto da Costa tomou uma das decisões mais importantes da sua presidência no FC Porto. Com o Benfica ainda a festejar o tetracampeonato, o líder dos dragões convidou Sérgio Conceição para render Nuno Espírito Santo e tentar travar hegemonia dos encarnados, impedindo-os de chegar ao penta.

"Para mim, o dia do seu ingresso no FC Porto foi o dia 27 de maio, um dia muito especial para o clube [conquista de Viena] e passou a ser ainda mais. Fechei acordo de palavra com o Sérgio Conceição, a minha ideia foi sempre a de que, como presidente, não queria outro treinador, porque estava certo de que ele iria ter sucesso", referiu em tempos Pinto da Costa.