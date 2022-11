Treinador do FC Porto foi expulso no decorrer da segunda parte do Mafra-FC Porto, partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal

Sérgio Conceição foi castigado pelo Conselho de Disciplina, pelo que não estará no banco, este sábado, no dérbi da Invicta.

O treinador do FC Porto foi punido com um jogo de castigo na sequência da expulsão na segunda parte do Mafra-FC Porto, da Taça de Portugal, disputado na terça-feira. Conceição terá ainda de pagar 4080 euros.

